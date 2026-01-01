Вночі у Луцьку спіймали п'яного 17-річного водія автівки
Сьогодні, 13:37
Сьогодні уночі на вулиці Ветеранів патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
При перевірці документів інспектори встановили, що у водія немає необхідних документів. Ба більше, що у 17-річний юнак не має права керування, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.
Однак на цьому, все не завершилось. У містянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов огляд за допомогою приладу Драгер.
Інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортними засобами без відповідних документів), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного спʼяніння) КУпАП.
