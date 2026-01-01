На Волині сьогодні діятимуть графіки погодинного відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі - сьогодні, 11 березня, на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

"ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.2:
18:00-19:30

підчерга 2.1:
18:00-19:30

підчерга 5.1:
19:30-23:00

підчерга 5.2:
19:30-20:30
23:00-24:00

підчерга 6.1:
23:00-24:00

підчерга 6.2:
19:00-23:00
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

