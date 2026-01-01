На Волині сьогодні діятимуть графіки погодинного відключення світла





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



"



підчерга 1.2:

18:00-19:30



підчерга 2.1:

18:00-19:30



підчерга 5.1:

19:30-23:00



підчерга 5.2:

19:30-20:30

23:00-24:00



підчерга 6.1:

23:00-24:00



підчерга 6.2:

19:00-23:00



Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

