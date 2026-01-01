У Луцьку водії скаржаться на стан доріг: після зими утворилися вибоїни





Про це Роман Возняк.



З його слів, в зимовий період деякі дороги лагодили методом холодного асфальтування. З 9 березня в місті розпочали ремонтували вулицю Набережну, що була в найбільш критичному стані.



"Самі критичні ямкові місця ми ліквідовували, щоб забезпечити проїзність транспорту. Це ямковий ремонт буде закриватися великими картами, де вже зношене покриття. Ми тендера вже оголосили, визначаються переможці по кожній вулиці", — сказав посадовець.



Одна з ділянок дороги на вулиці Загородній у Луцьку вкрита вибоїнами. Кореспондентка Суспільного Анна Романчук перевірила одну з таких ділянок. З її слів, ширина 1,40 метра, глибина — 14 сантиметрів. Щоб об'їхати ями тут, водіям доводиться виїжджати на зустрічну смугу.



Зі слів водійки Ірини Голубкової, стан доріг негативно впливає і на підвіску автомобіля, і на колеса і на технічний стан загалом



"Часто ми не можемо об'їхати, бо вони дуже великі і глибокі. Мороз зійшов, то просто на очах. Зранку їдещ — одна яма, ввечері їдеш — друга або вже вона в коліно і вище", — зазначила жінка.



На перехресті вулиць Рівненська і Дубнівська, а також в районі Об'їзної рух транспорту жвавий і вибоїни є. Водії не завжди мають можливість їх оминути, розповів водій автомобіля Едуард.



"На ходову, в першу чергу впливає. На шини, відповідно,найгірше. Прорізаються колеса - через це створюються аварійні ситуації, може машина піти на окіс і, відповідно, може заїхати в іншу машину", — говорить чоловік.



На вулиці Карпенка-Карого триває аварійний ямковий ремонт, зазначив майстер підрядної фірми "Луцькавтодор" Анатолій Олійник.



"Найперше вибиваємо ямку, а тоді просмолюємо. Асфальт розігріваємо, засипаємо ямку, трамбуємо і знов обливаємо її смолою. Щоб потім машини не забирали зразу тут ту смолу, вона розігріта. Посипаємо, якщо побачите, то таким відсівом. Воно тримається супер. Так може витримати і весь рік", — сказав працівник.



Зі слів водія Юрія, для автомобілістів проїзд у місті залишає бажати кращого.



"Машина б'ється. Поб'єш резину, все покрутиш, поламаєш і всьо. Зараз будуть латати ямки, то до "ср..ки" ті ямки латати. Треба дорогу робити толково. Ямочки зроблять, через недільку, хай через місяць знову ті ямочки будуть. Це відмивання грошей", — каже лучанин.



Опісля таких проїздів поміж вибоїнами на дорогах водії звертаються по шиномонтажні роботи, говорить менеджер шиномонтажу Ярослав. З його слів, через вибоїни на дорогах водії можуть прорізати колесо, через що потрібно купувати або дві нові шини, або комплект на заміну.



"Коли люди прорізають колесо, так як в нас закон такий, що ви не можете ставити на одну ось різні колеса, тому потрібно купувати вже виходить або два нових, або чотири колеса, якщо резина стара. Тому їдьте акуратно, бережіть свої авто", — сказав чоловік.



Ярослав розповів: найбезпечніше об'їхати вибоїну, коли вона посередині між колесами, а також слід зменшити швидкість руху.



З бюджету Луцької міської територіальної громади на ремонт доріг виділили 80 мільйонів гривень, додав начальник відділу департаменту житлово-комунального господарства Роман Возняк. З його слів, найближчим часом оновлюватимуть дорожнє покриття гарячим асфальтом на вулицях Львівська, Рівненська, Окружна, Глушець, Відродження, Карпенка-Карого.



