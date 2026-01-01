У Чернівцях під час розтину знайшли гранату у тілі військового, яке передали у межах обміну з рф





Про це голова обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів



За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула — залишилась під правим стегном.



«Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», — каже Бачинський.



Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.



«Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого», — розповідає Бачинський.



Як відбувається повернення тіл



Під час останньої репатріації, 26 лютого, Україні передали ще тисячу тіл. Усі вони проходять ідентифікацію. Це процес може займати тривалий час.



Як пояснювали в МВС, росія передає по кілька тіл в одному пакеті. А інколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.



Українські фахівці обов’язково проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи решток. Уже траплялися випадки, що росія хотіла передати тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими під час обміну. Так, Київ повернув щонайменше три таких тіла назад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового знайшли гранату. Це тіло передали з рф в межах обміну. Раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку, але це вперше, коли у самому тілі. Експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати.Про це голова обласного бюро судово-медичної експертизирозповів «Суспільному» За його словами, вибухівку переважно знаходили у кишенях, але в останньому випадку виявили гранату під шкірою. Вона залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула — залишилась під правим стегном.«Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», — каже Бачинський.Після цього з моргу евакуювали усіх працівників і запросили піротехніків для вилучення гранати.«Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого», — розповідає Бачинський.Під час останньої репатріації, 26 лютого, Україні передали ще тисячу тіл. Усі вони проходять ідентифікацію. Це процес може займати тривалий час.Як пояснювали в МВС, росія передає по кілька тіл в одному пакеті. А інколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.Українські фахівці обов’язково проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи решток. Уже траплялися випадки, що росія хотіла передати тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими під час обміну. Так, Київ повернув щонайменше три таких тіла назад.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію