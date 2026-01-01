На місці розстрілу в’язнів Луцької тюрми облаштують меморіальний простір





Про це розповів Володимир Вакін.



Йдеться про двір за адресою Кафедральна, 16. Саме тут знаходиться частина поховань людей, яких розстріляли під час відступу радянської армії у 1941 році.



Більшість загиблих були політичними в’язнями та представниками інтелігенції.



У межах проєкту пропонують:



оновити меморіальний комплекс;



замінити старі темні меморіальні плити сучасними світлими елементами;



поставити інформаційні таблиці;



облаштувати окремий дворик.



«Біля меморіального комплексу має бути простір для осмислення історії з інформаційними наповненнями та зонами усамітнення, де можна спокійно подумати про ці події», — каже Володимир Вакін.



Він зазначив, що назва простору «Двір Великої Суботи» також символічна та пов’язана з християнською символікою шляху між стражданням і відродженням .



Терміни реалізації

Наразі тривають проєктні роботи та погодження з Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті.



Якщо всі процедури відбудуться вчасно, тендер на реалізацію можуть оголосити орієнтовно до червня.



Реалізація проєкту може зайняти близько року після початку робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У внутрішньому дворику колишнього монастиря бригідок, де поховані розстріляні в’язні Луцької тюрми, планують облаштувати меморіальний простір «Двір Великої Суботи».Про це розповів misto.media голова робочої групи з розробки стратегії розвитку історичного кварталу Луцька, протоієрей і ректор Волинської православної богословської академіїЙдеться про двір за адресою Кафедральна, 16. Саме тут знаходиться частина поховань людей, яких розстріляли під час відступу радянської армії у 1941 році.Більшість загиблих були політичними в’язнями та представниками інтелігенції.У межах проєкту пропонують:оновити меморіальний комплекс;замінити старі темні меморіальні плити сучасними світлими елементами;поставити інформаційні таблиці;облаштувати окремий дворик.«Біля меморіального комплексу має бути простір для осмислення історії з інформаційними наповненнями та зонами усамітнення, де можна спокійно подумати про ці події», — каже Володимир Вакін.Він зазначив, що назва простору «Двір Великої Суботи» також символічна та пов’язана з християнською символікою шляху між стражданням і відродженням .Терміни реалізаціїНаразі тривають проєктні роботи та погодження з Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті.Якщо всі процедури відбудуться вчасно, тендер на реалізацію можуть оголосити орієнтовно до червня.Реалізація проєкту може зайняти близько року після початку робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію