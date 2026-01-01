Через чотири роки суд визнав, що волинянин загинув на війні

Знову важка втрата у Колківській громаді на Волині. Суд підтвердив загибель ЗахисникаПро це у фейсбуці повідомляє Колківська селищна рада.На жаль, надія поступилася місцем скорботі. Згідно з рішенням суду, визнано загиблим волинянина, справжнього патріота та Героя — Бортніка Сергія Миколайовича (06.07.1977 р.н.) з села Куликовичі .Сергій Бортнік загинув ще 25 травня 2022 року в Донецькій області, захищаючи територіальну цілісність України.Довгий час він вважався зниклим безвісти, і лише тепер, згідно з рішенням суду, юридично підтверджено його вічний спочинок у лавах Небесного Війська.«Висловлюємо найщиріші співчуття дружині, родині та всім, хто знав Сергія. Жодні слова не вгамують біль цієї втрати, але ми завжди пам’ятатимемо ціну нашої свободи. Вічна слава і світла пам'ять Герою», - йдеться у повідомленні.