Зафіксували активність армії Білорусі: триває раптова перевірка боєготовності, - Демченко





Як передає Андрій Демченко.



За його словами, наразі на кордоні з Білоруссю не спостерігається переміщення особового складу чи військової техніки, а також будь-яких нестандартних ситуацій.



Водночас Білорусь продовжує утримувати певну кількість своїх підрозділів поблизу українського кордону.



"Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів у прикордонні на напрямку нашого кордону, такими діями намагаючись показати, що очікує якоїсь загрози саме з території України. Але в цілому нестандартних ситуацій по кордону з Білоруссю немає", – зазначив Демченко.



Речник додав, що в Білорусі регулярно проводять перевірки боєготовності та інші заходи, пов’язані з діяльністю збройних сил.



"Кілька днів тому нами зафіксований черговий етап раптової комплексної перевірки боєготовності", – уточнив він.



Водночас українська сторона продовжує посилювати оборону на цьому напрямку. За словами Демченка, інженерні підрозділи ДПСУ разом із місцевою владою активно укріплюють безпосередньо лінію державного кордону.



Крім того, тривають роботи з фортифікаційного облаштування прикордонних територій.



"Це робиться для того, щоб кожна складова Сил оборони нашої країни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться повторно з території Білорусі", – підкреслив Демченко.

