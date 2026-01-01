Завтря, 29 квітня, у Луцьку прощатимуться з двома воїнами

29 квітня відбудеться прощання з ГероямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 29 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Валентина Кравця та Максима Дікова.Кравець Валентин Миколайович (26.09.1989 р.н.) загинув 7 квітня 2024 року в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області.Діков Максим Олегович (19.09.1985 р.н.) загинув 18 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Гірник Донецької області.Завтра, 29 квітня, о 10.30 год тіла загиблих траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім — Максима Дікова до будинку на вул. Дубнівська, 12, а Велентина Кравця до будинку на вул. Полонківська, 17.Діков Максим буде похоронений у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Кравець Валентин - на кладовищі у селі Полонка.