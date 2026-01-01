У Ратному після інциденту з ТЦК призначили службову перевірку: подробиці

Після резонансного інциденту в селищі Ратне, про який повідомляв Уповноважений Верховної Ради з прав людини, у Волинському обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку. За її результатами обіцяють дати правову оцінку діям усіх учасників подій.Про це повідомляє Волинський ОТЦК та СП.1 травня у селищі Ратне виникла сутичка між групою чоловіків та представниками ТЦК та СП. Троє осіб намагалися втекти від групи оповіщення, проте їх наздогнали. Вони активно чинили опір діям представників поліції та ТЦК, внаслідок чого був травмований військовослужбовець та пошкоджений службовий автомобіль. Окрім того, один із військовозобов’язаних внаслідок власної необережності отримав тілесні ушкодження.У Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області відреагували на цей інцедент, зазначивши, що «ймовірно, співробітники ТЦК та СП заїхали своїм автомобілем на подвір'я приватного будинку та силоміць втягнули людей до автомобіля. Місцеві жителі намагались запобігти цьому акту насилля, але невідомі застосували до них фізичну силу та вивезли чоловіків у невідомому напрямі. В мережі інтернет повідомляють, що один із цивільних отримав черепно-лицьову травму».Тож у центрі комплектування оприлюднили додаткові відео, які, за їхніми словами, показують початок конфлікту. На записах видно, що автомобіль, у якому перебували чоловіки, нібито не відреагував на вимогу поліції зупинитися і почав тікати на високій швидкості.Як зазначають у ТЦК, це відбувалося у житловій зоні й могло становити небезпеку для людей. На відео, стверджують у відомстві, зафіксовано порушення правил дорожнього руху.«Події розгорталися швидко, дотримання протоколу спілкування під час яких, було неможливим і ситуація вийшла з-під контролю. Решта відеоматеріалів передано компетентним органам для вивчення правових аспектів дій усіх учасників інциденту», – додають у ТЦК.У відомстві закликають громадян виконувати законні вимоги поліції та військових, наголошуючи, що спокійна поведінка допомагає уникнути конфліктів.