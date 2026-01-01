Дитина потрапила до лікарні з кровотечею: матір оштрафували





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть



У протоколі від 16 березня зазначено, що Євгенія Т. ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно своїх п’ятьох кровинок, не створила їм належних умов для життя, навчання та виховання. Зокрема діти страждають на систематичний педикульоз, в будинку було брудно, антисанітарні умови проживання, відсутнє електропостачання. Крім того, у результаті недогляду малолітню дівчинку було доправлено до Ковельського МТМО з шлунковою кровотечею.



На розгляд справи у суд волинянка з невідомих причин не з'явилася.



Тож суд на підставі доказів, включаючи протокол про порушення, акт обстеження житлових умов та пояснення свідків, ухвалив рішення про накладення адміністративного стягнення. Відтак Євгенію Т. оштрафували на 850 гривень, також вона має сплатити 665 гривень судового збору.

