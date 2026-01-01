Зеленський ввів санкції проти екс-глави ОП Богдана
Сьогодні, 23:19
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти п'яти осіб - серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан та двоє функціонерів олімпійського спорту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Хто під санкціями
Під обмеження потрапили п'ятеро:
Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;
Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;
Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;
Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.
Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.
