Зеленський ввів санкції проти екс-глави ОП Богдана

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти п'яти осіб - серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан та двоє функціонерів олімпійського спорту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Хто під санкціями
Під обмеження потрапили п'ятеро:

Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;
Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;
Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;
Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.

Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

