3 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження луцький музикант та радіоведучий(на фото).Іменники 3 травня – Олександр, Гаврило, Григорій та Федір. Зичимо їм любові й радості від життя.Вітаємо його зі святом та бажаємо міцного здоров’я, благополуччя й достатку.3 травня 1989 року у Луцьку відбулася установча конференція Волинського «Товариства Лева». Ця організація діяла у Львові і відрізнялася своїм опозиційним ставленням до владних структур. Волинську філію очолив Олег Покальчук – брат письменника Юрія Покальчука.3 травня 2026 року в Україні вшановують пам'ять преподобного Феодосія Печерського, одного із засновників чернецтва. У світі відзначають Всесвітній день свободи преси та Міжнародний день Сонця. Також це День кондитера та День безпілотника (дронів).