Головним тренером збірної України з футболу вперше в історії стане іноземець
Сьогодні, 18:22
Новим головним тренером збірної України з футболу може стати італієць Андреа Мальдера. Це перший іноземець, який очолюватиме збірну.
Про це повідомив журналіст і телекоментатор Віктор Вацко з посиланням на власні джерела, пише Громадське.
Вацко зазначив, що футбольна спільнота запевняла його, ніби головним тренером збірної стане Мирон Маркевич — екстренер харківського клубу «Металіст» і колишній очільник збірної у 2010 році.
«УАФ здивувала. Уперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім’я — Андреа Мальдера», — заявив Вацко.
Мальдера вже працював у збірній України у 2016-2021 роках на посаді заступника тодішнього головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка. До цього він був асистентом Роберто де Дзербі у футбольних клубах «Брайтон» і «Марсель».
Італієць очолить збірну після відставки Сергія Реброва. Нагадаємо, УАФ повідомила, що дійшла з тренером згоди щодо припинення співпраці. Попри це, Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.
