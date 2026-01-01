У лісах на Поліссі почали рости перші маслюки





Світлину з тихого полювання опублікувала Вікторія Коломієць у фейсбук-спільноті грибників, передає



Ліс і земля ще тримають прохолоду, а між соснами вже починають рости маслюки.



«Декілька маслюків стояли серед галявини, наче хтось обережно поставив їх туди для краси. Перші у сезоні – завжди особливі. Це не просто гриби, а знак: високий грибний сезон вступає у свої права. На мить захотілося залишити їх тут, але традиція взяла гору – я взяла їх як маленький скарб. Ліс мовчки прийняв це рішення. І тільки десь високо прошелестіли сосни, вони ніби пообіцяли: це лише початок», – описує знахідку авторка допису.



З її слів, перші у сезоні маслюки зібрані 1 травня в лісі у Вишгородському районі на Київщині.



«Перші пішли», – додає авторка посту.



Коли і де росте



Маслюки поширені практично по всій території України. Віддають перевагу сосновому лісу, проте іноді селяться під дубами та березами. При цьому маслюкам важлива освітленість, тому вони часто зустрічаються на галявинах, узліссях і вирубках, де інсоляція більша, ніж у глухому борі. Найкращий грунт для маслюків – пісок.



Сезон активного росту маслюків розпочинається в середині літа – з кінця липня – початку серпня. Зростають вони аж до закінчення вересня. Проте перші гриби можуть з'являтися значно раніше – з приходом тепла. Вони ростуть невеликими групами у молодих соснових лісах, на піщаних ґрунтах, сонячних галявинах та вздовж лісових доріг. Весняні маслюки вирізняються високою якістю та особливим смаком.



Їстівні властивості



Маслюки можна їсти практично в будь-якому вигляді: смаженому, солоному, маринованому. Маслюк звичайний належать до групи грибів 1 категорії їстівності (тобто, за ідеєю, не вимагають додаткового замочування та виварювання), але багато рецептів все-таки рекомендують попереднє відварювання протягом 15 хвилин. Відварювання іноді рекомендують замінювати на вимочування протягом 4 годин.



Не можна довго зберігати зібрані маслюки – вони дуже швидко псуються. Тому їх необхідно розібрати, почистити і приготувати в найкоротший час після збирання. Перед приготуванням необхідно видалити тонку шкірку з капелюшка. При маринуванні ця шкірка здатна зіпсувати маринад, а при вживанні безпосередньо в їжу – викликати діарею.

