Онлайн-бронювання квитків для ділових і приватних поїздок

пошуку і купівлі квитків на автобуси, потяги та літаки. Тисячі маршрутів від різних перевізників, Україна і закордон, порівняння за ціною та розкладом в одному місці. Від вибору рейсу до квитка на пошті — кілька кліків.



Для відрядження: чітко, швидко, без зайвих витрат

У ділових поїздках важлива передбачуваність: конкретний рейс, зручний час, документ для звітності. Сервіс працює на ринку перевезень 24 роки, і такий досвід дає головне: впевненість у поїздці.



Здійснити зручне бронювання квитків онлайн тепер можна за лічені хвилини, уникаючи черг та зайвих телефонних дзвінків. Система дозволяє легко оформити квитки для відрядження: достатньо вибрати маршрут, порівняти варіанти за часом відправлення і вартістю та оплатити замовлення карткою. Квиток надходить одразу на пошту та в особистий кабінет (якщо користувач авторизований). А для корпоративної звітності можна запросити рахунок-фактуру.



Для відпустки: маршрути та ціни в одному місці

Планування поїздок на відпочинок відчувається інакше. Хочеться бачити одразу всі варіанти й ретельно вибирати: транспорт, рейси, вартість, швидкий прямий маршрут або ж дешевший, але з пересадкою. Агрегатор збирає квитки для відпустки з різних джерел в одному пошуку, і не потрібно переглядати десятки сайтів окремо.



Наприклад, для маршруту Київ — Варшава в пошуку одразу видно десятки варіантів: прямі автобуси, потяги з пересадкою, різні перевізники з різними цінами та часом у дорозі. Можна відфільтрувати тільки прямі рейси та маршрути або рейси з можливістю подорожі з домашнім улюбленцем. Ціни на популярних міжнародних напрямках (Польща, Чехія, Австрія, Німеччина) ростуть ближче до дати відправлення, тому раннє бронювання тут особливо виправдане.



Подорожі на вихідні: спонтанно, але зручно

Подорожі на вихідні часто виникають раптово: виїхати у п'ятницю ввечері, повернутися в неділю. Завдяки онлайн-сервісу подорожей розклад можна перевірити в будь-який момент, вранці за кавою або вже в дорозі, і одразу придбати квиток. Бронювання через



Сімейні поїздки: усі квитки за один раз

Організувати сімейні поїздки складніше: потрібно врахувати потреби дітей, обрати зручний час, подбати про багаж. При пошуку одразу вказується кількість пасажирів (дорослих і дітей), і система показує відповідні варіанти. У деталях рейсу зазначені знижки для різних категорій пасажирів, якщо їх надає перевізник.



Усі квитки для подорожей оформлюються в одному замовленні, дані кожного пасажира вносяться один раз. При наступному бронюванні достатньо вибрати потрібну людину зі списку, і дані заповнюються автоматично.



Чому варто бронювати наперед

На популярних напрямках у сезон і перед святами місця займаються швидко. Раннє бронювання дає вибір: зручний час, потрібні місця, часто й краща ціна. Купити квитки на транспорт можна за тижні наперед і не повертатися до цього питання до дня поїздки.



Транспорт онлайн — це вже стандарт сервісу для мандрівників, який цінує час пасажира. Рейси та маршрути оновлюються в реальному часі, тому інформація про наявність місць і ціни завжди актуальна.



FAQ



Чи підходить сервіс для ділових поїздок?



Так. Можна знайти потрібний рейс, оплатити онлайн і отримати електронний квиток, зручно як для особистого використання, так і для звітності. Також можна запросити рахунок-фактуру, поставивши позначку у відповідному полі, під час бронювання.



Чи можна планувати сімейні подорожі онлайн?



Так. При пошуку одразу вказується кількість дорослих і дітей. Усі квитки оформлюються в одному замовленні, що спрощує організацію.



У чому перевага попереднього бронювання?



Завчасне бронювання дозволяє зафіксувати місце на зручному рейсі й отримати кращу ціну. У пікові періоди вільних місць стає менше, тому краще не відкладати.



Чому один сервіс підходить для різних сценаріїв?



Принцип роботи однаковий незалежно від мети поїздки: знайти, порівняти, оплатити. Різні типи транспорту й напрямки в одному пошуку скорочують час на організацію, будь то відрядження, відпустка або поїздка з сім'єю.



