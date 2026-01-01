Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9° тепла, вдень 24-26° тепла.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 22-27° тепла.

