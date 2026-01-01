У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ просять відремонтувати 100-метрову пішохідну доріжку





Петицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Віктор Мазилюк, передає



Зі слів автора петиції, на сьогодні відрізок тротуару довжиною близько 100 метрів по бульвару Івана Газюка перебуває у критичному стані: покриття вкрите вибоїнами, тріщинами та ямами. Ця ділянка, зазначає лучанин, не знала ремонту вже десятки років, через що основа доріжки суттєво просіла. Це призводить до постійного накопичення води під час опадів. Як наслідок, тротуар частково або повністю затоплюється, що змушує пішоходів (серед яких багато людей похилого віку та батьків з візочками) оминати воду по газонах, знищуючи благоустрій та створюючи значні незручності.



«Особливого значення цей шлях набуває через те, що він є основною пішохідною артерією до Храму Преподобного Іова Почаївського. Часто кажуть, що це – "100 метрів звивистої стежки до Бога", але сьогодні цей шлях фізично важкий для подолання», – додає автор.



Попри складність воєнного часу, мораторію на подібні ремонти в місті не існує, а кошти на благоустрій виділяються, тож Віктор Мазилюк закликає звернути увагу і на цю ділянку, зокрема:



провести обстеження вказаної ділянки тротуару;

включити об’єкт до плану робіт з благоустрою та передбачити кошти у бюджеті на його ремонт.

облаштувати якісне покриття, що забезпечить комфортний доступ до житлових будинків та храму у будь-яку погоду для всіх верств населення, враховуючи принципи інклюзивності для маломобільних груп та людей похилого віку.



Нагадаємо: аби петицію розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 3 дні.

Нагадаємо: аби петицію розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 3 дні.

