На війні загинув Герой з Волині Євген Кац
Сьогодні, 21:15
На фронті обірвалося життя жителя села Краска Євгена Анатолійовича Каца з Ратнівської громади.
Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
Євген Кац народився 23 вересня 1990 року. Загинув під час виконання бойового завдання.
Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання у громаді повідомлять додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
Євген Кац народився 23 вересня 1990 року. Загинув під час виконання бойового завдання.
Про час прибуття траурного кортежу та чин поховання у громаді повідомлять додатково.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Євген Кац
Сьогодні, 21:15
Онлайн-бронювання квитків для ділових і приватних поїздок
Сьогодні, 20:55
У лісах на Поліссі почали рости перші маслюки
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 травня
Сьогодні, 20:00