Волонтери «Української команди» передали нову партію FPV-дронів спецпідрозділу ГУР «Артан»

Волонтери «Української команди» передали чергову партію FPV-дронів спецпідрозділу Головного управління розвідки «Артан».Про це йдеться на фейсбук-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» продовжує забезпечувати наших захисників найефективнішою зброєю цієї війни – дронами. Ми передали чергову партію FPV в спецпідрозділ «Артан» ГУР України. Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київщину, Харківщину, Бахмут. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків – Запорізькому», - йдеться в дописі.Як зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний, вже завтра ці дрони будуть знищувати ворогів та рятуватимуть життя наших бійців.«Впевнений, що ці пташки вже завтра полетять на голови оркам і збережуть життя та здоров’я наших героїв. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям Слава! І смерть ворогам», - сказав керівник «Української команди»під час передачі дронів.Бійці спецпідрозділу «Артан» подякували волонтерам та всім, хто донатить, за допомогу, адже вона дуже відчутна на фронті.Як повідомлялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 безпілотників різних типів, а також сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.