Консилер у щоденному макіяжі: як обрати засіб під свій тип шкіри





Для чого потрібен консилер у щоденному макіяжі

Консилер є ефективним засобом не тільки в зоні під очима. Він може точково перекривати почервоніння, сліди після висипань, пігментацію, дрібні судинки або нерівний тон навколо носа та губ. У легкому денному макіяжі іноді достатньо лише консилера, пудри та рум’ян, щоб обличчя виглядало свіжішим.



Головне — не наносити засіб надто щільно там, де це не потрібно. Консилер працює краще, коли використовується локально: невелика кількість продукту, правильний відтінок і хороше розтушування часто дають природніший результат, ніж повне перекриття всього обличчя.



Як обрати консилер за типом шкіри

Для сухої шкіри краще підходять кремові або рідкі текстури з м’яким фінішем. Вони не повинні підкреслювати лущення чи дрібні зморшки. Перед нанесенням важливо добре зволожити шкіру, особливо в зоні під очима.

Для жирної та комбінованої шкіри зручніші легкі стійкі формули, які не сповзають протягом дня. У цьому випадку консилер можна додатково зафіксувати тонким шаром пудри. Для нормальної шкіри вибір ширший: можна орієнтуватися на бажаний рівень покриття та фініш.



На що звернути увагу перед покупкою

Для того щоб не отримати ефект «плямистості» на шкірі, вкрай важливо не тільки вдало підібрати тон, а й формат. Один засіб може добре працювати під очима, але бути занадто легким для точкової корекції, а інший, навпаки, щільно перекриє почервоніння, але підкреслить текстуру в делікатній зоні. Тому, перш ніж замовити консилер, варто визначитись із декількома ключовими пунктами:



для якої зони потрібен консилер;

який рівень покриття вам комфортний;

чи схильна шкіра до сухості або жирного блиску;

який фініш потрібен: матовий, природний або сяючий;

чи буде засіб використовуватися самостійно або поверх тонального крему.

Такий підхід допомагає обрати продукт під реальну б’юті-рутину, а не просто за гарним відтінком у тюбику.



Як підібрати відтінок

Для зони під очима візажисти рекомендують обирати консилер на пів тону світліший за тон шкіри, але без різкого контрасту. Якщо засіб буде занадто світлим, він може створити сірий або неприродний ефект. Водночас для точкового перекриття недоліків краще брати відтінок максимально близький до тону обличчя.



Також важливо враховувати підтон шкіри. Для жовтуватого або оливкового підтону не завжди підходять рожеві консилери, а для дуже світлої шкіри занадто теплі відтінки можуть виглядати помаранчевими. Якщо є можливість, засіб краще тестувати не на руці, а ближче до зони нанесення.



Як наносити консилер так, щоб макіяж виглядав природно

У щоденному макіяжі краще починати з мінімальної кількості продукту. Консилер можна нанести маленькими точками й розтушувати пальцем, пензлем або спонжем. У зоні під очима не варто наносити засіб суцільною щільною дугою — краще працювати тонким шаром там, де справді є затемнення.



Для точкової корекції зручно використовувати маленький пензлик. Засіб наносять локально, трохи розтушовують краї й за потреби фіксують пудрою. Так покриття тримається краще й не виглядає зайвим шаром косметики.



Типові помилки у використанні консилера

Навіть правильно підібраний засіб може виглядати невдало, якщо наносити його без урахування текстури шкіри. Найчастіше проблеми виникають через надмірну кількість продукту, неправильний відтінок або нехтування елементарною підготовкою перед нанесенням засобу. Серед інших поширених помилок:



нанесення надмірної кількості консилера під очі;

вибір відтінка набагато світлішого за тон шкіри;

нехтування якісним зволоженням сухих ділянок перед макіяжем;

використання одного й того ж самого засобу для всіх задач;

нехтування розтушуванням межі нанесення.

Якщо уникати цих дрібниць, консилер виглядатиме природніше й не буде підкреслювати те, що хотілося приховати.



У підсумку

Консилер у щоденному макіяжі допомагає швидко вирівняти тон, освіжити погляд і точково приховати дрібні недоліки. Щоб засіб справді працював, важливо врахувати тип шкіри, текстуру, відтінок, зону нанесення та бажаний фініш. Тоді макіяж виглядатиме легким, охайним і природним, без ефекту перевантаженого обличчя.



