Прокуратура просить ВАКС конфіскувати активи міністра Кулеби
Сьогодні, 14:47
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням визнати необґрунтованими й стягнути в дохід держави активи міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Про це пише Громадське з посиланням на САП.
Йдеться про квартиру й паркомісце вартістю майже 5 мільйонів гривень.
За даними прокуратури, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири й паркомісця в Києві.
У 2023 році, коли він був заступником керівника Офісу президента, Кулеба «забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія».
Прокуратура проаналізувала офіційні доходи й витрати Олексія Кулеби та його родини, і встановила, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Тож САП просить ВАКС стягнути актив сімʼї міністра на користь держави.
Що відомо про Кулебу
З вересня 2024 року Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України.
У січні 2023 року Олексія Кулебу президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента.
Олексій Кулеба також двічі був очільником Київської ОВА двічі: з 8 лютого до 15 березня 2022 року; з 21 травня 2022-го до 24 січня 2023 року.
З листопада 2019 року обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської ради. У січні 2021-го став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень і залишався ним до лютого 2022 року.
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Про це пише Громадське з посиланням на САП.
Йдеться про квартиру й паркомісце вартістю майже 5 мільйонів гривень.
За даними прокуратури, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири й паркомісця в Києві.
У 2023 році, коли він був заступником керівника Офісу президента, Кулеба «забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія».
Прокуратура проаналізувала офіційні доходи й витрати Олексія Кулеби та його родини, і встановила, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Тож САП просить ВАКС стягнути актив сімʼї міністра на користь держави.
Що відомо про Кулебу
З вересня 2024 року Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України.
У січні 2023 року Олексія Кулебу президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента.
Олексій Кулеба також двічі був очільником Київської ОВА двічі: з 8 лютого до 15 березня 2022 року; з 21 травня 2022-го до 24 січня 2023 року.
З листопада 2019 року обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської ради. У січні 2021-го став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень і залишався ним до лютого 2022 року.
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