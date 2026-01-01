На Волині екологи виявили незаконний видобуток піску на 45 мільйонів
Сьогодні, 15:46
На території Камінь-Каширської територіальної громади виявлено незаконний забір піщаної суміші. Сума збитків становить понад 45 млн гривень.
Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.
Під час проведення планової перевірки Камінь-Каширської ТГ інспекторами з охорони навколишнього природного середовища виявлено факт незаконного забору піщаної суміші (піску).
Порушення зафіксовано на території несформованої земельної ділянки (землях запасу) в межах населеного села Брониця пункту Камінь-Каширської міської ради.
Під час огляду території - спеціалістами Інспекції зафіксовано факт незаконного видобування піщаної суміші.
Показники:
об’єм забраної піщаної суміші - 41 426 м³
площа порушення - 1,0885 га
периметр забору - 494,89 м.
Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконного забору піщаної суміші становить - 45 650 000 гривень.
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Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.
Під час проведення планової перевірки Камінь-Каширської ТГ інспекторами з охорони навколишнього природного середовища виявлено факт незаконного забору піщаної суміші (піску).
Порушення зафіксовано на території несформованої земельної ділянки (землях запасу) в межах населеного села Брониця пункту Камінь-Каширської міської ради.
Під час огляду території - спеціалістами Інспекції зафіксовано факт незаконного видобування піщаної суміші.
Показники:
об’єм забраної піщаної суміші - 41 426 м³
площа порушення - 1,0885 га
периметр забору - 494,89 м.
Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконного забору піщаної суміші становить - 45 650 000 гривень.
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