Підтвердили загибель воїна з Луцької громади Юрія Клевця

Юрій Клевець.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Клевець Юрій Павлович (03.03.1980 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому “на щиті” повернеться захисник, житель Луцької громадиПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Клевець Юрій Павлович (03.03.1980 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.

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