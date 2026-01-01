Підтвердили загибель воїна з Луцької громади Юрія Клевця
Сьогодні, 15:07
Додому “на щиті” повернеться захисник, житель Луцької громади Юрій Клевець.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Клевець Юрій Павлович (03.03.1980 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Клевець Юрій Павлович (03.03.1980 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті артилерійського обстрілу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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