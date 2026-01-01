На Волині знайшли тіло чоловіка





На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.



Як розповіли



У вуличному туалеті виявили тіло чоловіка. Попередньо, слідів насилля немає, природня смерть.



Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.



Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 червня, у Володимирі на вулиці Драгоманова виявили тіло чоловіка.На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення про такий випадок.У вуличному туалеті виявили тіло чоловіка. Попередньо, слідів насилля немає, природня смерть.Тіло скеровано на судово-медичну експертизу.Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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