На Волині зник безвісти 21-річний хлопець

На Волині зник безвісти 21-річний хлопець
Поліція встановлює місцезнаходження 21-річного жителя Володимирського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Недоріз Дмитро Русланович,  25 березня 2005 року народження, житель села Поромів. Хлопець 10 червня пішов з дому та по теперішній час не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся кучеряве, на правій руці є післяопераційний рубець.

Був одягнений: у білу кофту, чорну куртку, при собі мав сумку через плече.

Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 478 7519 або 102", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська митниця нагадала правила ввезення гуманітарної допомоги: прострочені продукти не пропустять
Сьогодні, 17:02
На Волині зник безвісти 21-річний хлопець
Сьогодні, 17:00
«Насильство категорично неприпустиме». У Міноборони анонсували перевірки в усіх ТЦК
Сьогодні, 16:42
На Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:09
На Волині екологи виявили незаконний видобуток піску на 45 мільйонів
Сьогодні, 15:46
Медіа
відео
1/8