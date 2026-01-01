На Волині зник безвісти 21-річний хлопець

Поліція встановлює місцезнаходження 21-річного жителя Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 25 березня 2005 року народження, житель села Поромів. Хлопець 10 червня пішов з дому та по теперішній час не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся кучеряве, на правій руці є післяопераційний рубець.у білу кофту, чорну куртку, при собі мав сумку через плече.Звертаємось до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 68 478 7519 або 102", - йдеться в повідомленні.