Волинська митниця нагадала правила ввезення гуманітарної допомоги: прострочені продукти не пропустять
Сьогодні, 17:02
Волинська митниця нагадала волонтерам та благодійникам про вимоги до гуманітарних вантажів. Прострочені товари та продукти з недостатнім залишковим терміном придатності через кордон не пропустять.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської митниці.
У відомстві зазначають, що відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України №728 від 28 квітня 2000 року, на митну територію держави допускаються лише ті товари, які не становлять загрози довкіллю, життю та здоров’ю людей і відповідають встановленим термінам придатності.
Зокрема, на момент перетину кордону гуманітарні вантажі повинні мати мінімальний залишковий строк придатності:
для харчових продуктів та інших товарів з обмеженим терміном споживання — не менше ніж одна третина терміну, визначеного виробником;
для лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів із загальним терміном придатності менше одного року — не менше половини терміну, визначеного виробником;
для лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів із загальним терміном придатності один рік і більше — не менше шести місяців.
У митниці наголошують, що товари, які не відповідають цим вимогам або є простроченими, до ввезення в Україну не допускаються.
Також митники закликали бізнес, донорів, волонтерів, благодійні організації, перевізників та міжнародних партнерів ретельно перевіряти маркування і супровідні документи ще до відправлення вантажів в Україну та їх оформлення в Автоматизованій системі гуманітарної допомоги.
За словами представників митниці, такий підхід дозволяє уникнути затримок на кордоні, логістичних проблем та забезпечити оперативну доставку допомоги кінцевим отримувачам.
Окремо у Волинській митниці прокоментували дискусію, яка останнім часом точиться у волонтерських спільнотах щодо вимоги про залишковий термін придатності харчових продуктів не менше третини від встановленого виробником.
У відомстві нагадали, що ця норма визначена постановою Кабінету Міністрів України №728 і діє на виконання Закону України «Про гуманітарну допомогу». Водночас ініціювати її перегляд може Міністерство соціальної політики України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування державної політики у сфері гуманітарної допомоги.
«У випадку внесення змін до чинних нормативно-правових актів України митники безумовно візьмуть до виконання нові директиви», – зазначили у Волинській митниці.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської митниці.
У відомстві зазначають, що відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України №728 від 28 квітня 2000 року, на митну територію держави допускаються лише ті товари, які не становлять загрози довкіллю, життю та здоров’ю людей і відповідають встановленим термінам придатності.
Зокрема, на момент перетину кордону гуманітарні вантажі повинні мати мінімальний залишковий строк придатності:
У митниці наголошують, що товари, які не відповідають цим вимогам або є простроченими, до ввезення в Україну не допускаються.
Також митники закликали бізнес, донорів, волонтерів, благодійні організації, перевізників та міжнародних партнерів ретельно перевіряти маркування і супровідні документи ще до відправлення вантажів в Україну та їх оформлення в Автоматизованій системі гуманітарної допомоги.
За словами представників митниці, такий підхід дозволяє уникнути затримок на кордоні, логістичних проблем та забезпечити оперативну доставку допомоги кінцевим отримувачам.
Окремо у Волинській митниці прокоментували дискусію, яка останнім часом точиться у волонтерських спільнотах щодо вимоги про залишковий термін придатності харчових продуктів не менше третини від встановленого виробником.
У відомстві нагадали, що ця норма визначена постановою Кабінету Міністрів України №728 і діє на виконання Закону України «Про гуманітарну допомогу». Водночас ініціювати її перегляд може Міністерство соціальної політики України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування державної політики у сфері гуманітарної допомоги.
«У випадку внесення змін до чинних нормативно-правових актів України митники безумовно візьмуть до виконання нові директиви», – зазначили у Волинській митниці.
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