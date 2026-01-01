Волинська митниця нагадала правила ввезення гуманітарної допомоги: прострочені продукти не пропустять

для харчових продуктів та інших товарів з обмеженим терміном споживання — не менше ніж одна третина терміну, визначеного виробником;

для лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів із загальним терміном придатності менше одного року — не менше половини терміну, визначеного виробником;

для лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів із загальним терміном придатності один рік і більше — не менше шести місяців.

Волинська митниця нагадала волонтерам та благодійникам про вимоги до гуманітарних вантажів. Прострочені товари та продукти з недостатнім залишковим терміном придатності через кордон не пропустять.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Волинської митниці.У відомстві зазначають, що відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України №728 від 28 квітня 2000 року, на митну територію держави допускаються лише ті товари, які не становлять загрози довкіллю, життю та здоров’ю людей і відповідають встановленим термінам придатності.У митниці наголошують, що товари, які не відповідають цим вимогам або є простроченими, до ввезення в Україну не допускаються.Також митники закликали бізнес, донорів, волонтерів, благодійні організації, перевізників та міжнародних партнерів ретельно перевіряти маркування і супровідні документи ще до відправлення вантажів в Україну та їх оформлення в Автоматизованій системі гуманітарної допомоги.За словами представників митниці, такий підхід дозволяє уникнути затримок на кордоні, логістичних проблем та забезпечити оперативну доставку допомоги кінцевим отримувачам.Окремо у Волинській митниціне менше третини від встановленого виробником.У відомстві нагадали, що ця норма визначена постановою Кабінету Міністрів України №728 і діє на виконання Закону України «Про гуманітарну допомогу». Водночас ініціювати її перегляд може Міністерство соціальної політики України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування державної політики у сфері гуманітарної допомоги.«У випадку внесення змін до чинних нормативно-правових актів України митники безумовно візьмуть до виконання нові директиви», – зазначили у Волинській митниці.