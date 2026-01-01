«Насильство категорично неприпустиме». У Міноборони анонсували перевірки в усіх ТЦК





Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами наради з Командуванням Сухопутних військ, пише



За його словами, під час перевірок правоохоронці й профільні відомства «максимально пильно» розберуть усі звернення громадян, які стосуються незаконного утримання, фізичного насильства чи інших неправомірних дій з боку працівників військкоматів.



«Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на п’ятий рік війни», — наголосив заступник міністра.



Він підкреслив, що ці скандали вкотре підтверджують потребу в масштабній реформі ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.



«Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, у яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправлення до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», — зазначив Банік.



Що передувало?



Державне бюро розслідувань заявило про викриття в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабної схеми незаконного примусу громадян до мобілізації.



За даними слідства, шестеро посадовців центру комплектування залучили трьох представників місцевої громадської організації для незаконного затримання чоловіків задля «покращення показників».



Слідчі задокументували численні факти ймовірного жорстокого поводження з потерпілими. Як стверджують у ДБР, громадян незаконно утримували в приміщеннях ТЦК, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також слідство заявляє про окремі випадки сексуального насильства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України проведе службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки після нещодавніх інцидентів в Одесі.Про це заявив заступник міністра оборониза результатами наради з Командуванням Сухопутних військ, пише Громадське За його словами, під час перевірок правоохоронці й профільні відомства «максимально пильно» розберуть усі звернення громадян, які стосуються незаконного утримання, фізичного насильства чи інших неправомірних дій з боку працівників військкоматів.«Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на п’ятий рік війни», — наголосив заступник міністра.Він підкреслив, що ці скандали вкотре підтверджують потребу в масштабній реформі ТЦК, над якою наразі працює оборонне відомство.«Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, у яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправлення до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», — зазначив Банік.Державне бюро розслідувань заявило про викриття в одному з районних ТЦК та СП Одеської області масштабної схеми незаконного примусу громадян до мобілізації.За даними слідства, шестеро посадовців центру комплектування залучили трьох представників місцевої громадської організації для незаконного затримання чоловіків задля «покращення показників».Слідчі задокументували численні факти ймовірного жорстокого поводження з потерпілими. Як стверджують у ДБР, громадян незаконно утримували в приміщеннях ТЦК, били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Також слідство заявляє про окремі випадки сексуального насильства.

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