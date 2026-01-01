На Волині чоловік знущався над сестрою: як його покарав суд

На Волині чоловік знущався над сестрою: як його покарав суд
Маневицький районний суд визнав жителя села Хряськ винним у вчиненні домашнього насильства та оштрафував його на 340 гривень.

Як йдеться у постанові суду від 12 червня 2026 року, 2 червня близько 18-ої чоловік, перебуваючи за місцем проживання, влаштував конфлікт зі своєю сестрою. Під час сварки він висловлювався на її адресу нецензурними та образливими словами, а також погрожував фізичною розправою.

На місце події викликали поліцію. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Також щодо кривдника було винесено терміновий заборонний припис.

На судове засідання чоловік не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі. Суд дослідив матеріали справи, зокрема протокол, заяву потерпілої, пояснення сторін та інші документи, й дійшов висновку про доведеність вини.

Постановою суду чоловіка визнано винним та призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень.

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Теги: суд, покарання
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