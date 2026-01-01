За добу українські воїни знищили майже 1300 окупантів, 93 артсистеми, 10 ББМ і 8 танків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 391 1950 (+1 290) осіб

танків – 12 049 (+8) од.

бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.

артилерійських систем – 44 479 (+93) од.

РСЗВ – 1 885 (+2) од.

засоби ППО – 1 435 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 703 (+8) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 109 817 (+475) од.

спеціальна техніка – 4 316 (+2) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби військовослужбовці Сил оборони України завдали втрат противнику, уразивши як особовий склад, так і техніку.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно склали:особового складу – близько 1 391 1950 (+1 290) осібтанків – 12 049 (+8) од.бойових броньованих машин – 24 797 (+10) од.артилерійських систем – 44 479 (+93) од.РСЗВ – 1 885 (+2) од.засоби ППО – 1 435 (+2) од.літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 1 703 (+8) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 364 149 (+2 346) од.крилаті ракети – 4 787 (+0) од.кораблі / катери – 33 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 109 817 (+475) од.спеціальна техніка – 4 316 (+2) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію