«Мусимо додати обертів, щоб оркам «веселіше» втікалося назад на болота», – гармаш з волинської бригади
Сьогодні, 10:25
Михайло Пронь вже упродовж майже чотирьох років боронить Україну в лавах ЗСУ. Родом цей козарлюга із села Угринів, що біля Івано-Франківська. Мобілізувався до війська у вересні 2022-го, базову загальновійськову підготовку проходив у Великій Британії.
На початках своєї кар’єри артилериста Михайло працював на 82 мм і 120 мм мінометах, - повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді.
Вже впродовж двох років чоловік служить на посаді старшого навідника у самохідному артилерійському дивізіоні 100 омбр. Тепер працює тільки зі 155-м калібром: на вітчизняній САУ 2С22 «Богдана» та американській самохідній гаубиці M109A6 «Paladin».
Маючи величезний бойовий досвід… Михайло досі не має «офіційного» позивного!
«То все побратими винні – ніяк не можуть визначитися, – з усмішкою розповідає гармаш «Сталевої Сотки», – Хто «Трактором» мене називає – за вміння швидко працювати лопатою в процесі облаштування нової вогневої позиції. Хто каже «Бронь» – бо маю прізвище Пронь. А трапляється й «Бурим» кличуть – бо якщо є вагомі підстави, то можу на когось трохи «побурчати»…
На рідній Франківщині на Михайла з нетерпінням чекають батьки – Ігор Ришардович і Галина Василівна, старший брат Іван та молодший брат Андрій.
А долати щоденні труднощі війни артилеристу 100 омбр допомагає Надія – саме так звати кохану дівчину нашого героя: "Хай як важко буває під час виконання бойових завдань, я завжди пам’ятаю – на мене чекає моя Надійка. До речі, постійно ношу на зап’ястку подарунок від коханої – браслет із дарчим написом".
«Трактор»-«Бронь»-«Бурий» мріє про повернення у рідний Угринів, про створення сім’ї, про народження дітей, ну і (звісно ж!) про улюблене захоплення – риболовлю…
…Але для здійснення усіх цих мрій потрібна одна умова – Перемога над
клятим ворогом.
"Як на мене, ця війна вже неабияк затягнулася. Затрималися московити на українській землі, – поважно розмірковує гармаш Михайло, – Тож мусимо ще трішки додати обертів на полі бою – аби оркам «веселіше» втікалося назад на болота…"
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На початках своєї кар’єри артилериста Михайло працював на 82 мм і 120 мм мінометах, - повідомляють у 100 окремій механізованій бригаді.
Вже впродовж двох років чоловік служить на посаді старшого навідника у самохідному артилерійському дивізіоні 100 омбр. Тепер працює тільки зі 155-м калібром: на вітчизняній САУ 2С22 «Богдана» та американській самохідній гаубиці M109A6 «Paladin».
Маючи величезний бойовий досвід… Михайло досі не має «офіційного» позивного!
«То все побратими винні – ніяк не можуть визначитися, – з усмішкою розповідає гармаш «Сталевої Сотки», – Хто «Трактором» мене називає – за вміння швидко працювати лопатою в процесі облаштування нової вогневої позиції. Хто каже «Бронь» – бо маю прізвище Пронь. А трапляється й «Бурим» кличуть – бо якщо є вагомі підстави, то можу на когось трохи «побурчати»…
На рідній Франківщині на Михайла з нетерпінням чекають батьки – Ігор Ришардович і Галина Василівна, старший брат Іван та молодший брат Андрій.
А долати щоденні труднощі війни артилеристу 100 омбр допомагає Надія – саме так звати кохану дівчину нашого героя: "Хай як важко буває під час виконання бойових завдань, я завжди пам’ятаю – на мене чекає моя Надійка. До речі, постійно ношу на зап’ястку подарунок від коханої – браслет із дарчим написом".
«Трактор»-«Бронь»-«Бурий» мріє про повернення у рідний Угринів, про створення сім’ї, про народження дітей, ну і (звісно ж!) про улюблене захоплення – риболовлю…
…Але для здійснення усіх цих мрій потрібна одна умова – Перемога над
клятим ворогом.
"Як на мене, ця війна вже неабияк затягнулася. Затрималися московити на українській землі, – поважно розмірковує гармаш Михайло, – Тож мусимо ще трішки додати обертів на полі бою – аби оркам «веселіше» втікалося назад на болота…"
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