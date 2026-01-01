На Волині зловили п'яного мотоцикліста без номерів та посвідчення водія
Сьогодні, 11:06
19 червня вночі на дорожній станції патрульної поліції на Волині зупинили водія мотоцикла Loncin, який рухався без номерного знака та перевозив пасажира без мотошолома.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час спілкування з 18-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Юнак погодився пройти огляд на приладі Драгер — результат показав 1,29 проміле. Окрім того, патрульні встановили, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Інспектори відсторонили порушника від керування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Закликаємо водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Під час спілкування з 18-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Юнак погодився пройти огляд на приладі Драгер — результат показав 1,29 проміле. Окрім того, патрульні встановили, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Інспектори відсторонили порушника від керування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Закликаємо водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
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