На Волині зловили п'яного мотоцикліста без номерів та посвідчення водія

На Волині зловили п'яного мотоцикліста без номерів та посвідчення водія
19 червня вночі на дорожній станції патрульної поліції на Волині зупинили водія мотоцикла Loncin, який рухався без номерного знака та перевозив пасажира без мотошолома.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Під час спілкування з 18-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Юнак погодився пройти огляд на приладі Драгер — результат показав 1,29 проміле. Окрім того, патрульні встановили, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Інспектори відсторонили порушника від керування та склали на нього ряд адміністративних матеріалів:
ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами);
ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Закликаємо водіїв бути відповідальними та не наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, п'яний за кермом
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