На Волині біля залізничного переїзду виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 12:38
На Волині у місті Володимир неподалік від залізничного переїзду виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Медики та правоохоронці працювали на переїзді з Володимира у напрямку Льотничого. За інформацією читачів, там виявили чоловіка старшого віку без ознак життя.
Усі обставини події встановлюються.
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Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Медики та правоохоронці працювали на переїзді з Володимира у напрямку Льотничого. За інформацією читачів, там виявили чоловіка старшого віку без ознак життя.
Усі обставини події встановлюються.
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Коментарі 1
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