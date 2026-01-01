На Волині біля залізничного переїзду виявили тіло чоловіка

На Волині біля залізничного переїзду виявили тіло чоловіка
На Волині у місті Володимир неподалік від залізничного переїзду виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".

Медики та правоохоронці працювали на переїзді з Володимира у напрямку Льотничого. За інформацією читачів, там виявили чоловіка старшого віку без ознак життя.

Усі обставини події встановлюються.

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Теги: Володимир, Льотниче, Волинь, смерть, тіло
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