На Волині відійшов у Вічність 46-річний захисник Сергій Луцик
Сьогодні, 13:26
Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність Батьківщини.
Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті ЛУЦИКА СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня 2026 року", - йдеться у дописі.
21 червня захисника України поховають у рідному селі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.
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Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті ЛУЦИКА СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня 2026 року", - йдеться у дописі.
21 червня захисника України поховають у рідному селі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.
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