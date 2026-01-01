На Волині відійшов у Вічність 46-річний захисник Сергій Луцик

На Волині відійшов у Вічність 46-річний захисник Сергій Луцик
Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність Батьківщини.

Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті ЛУЦИКА СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня 2026 року", - йдеться у дописі.

21 червня захисника України поховають у рідному селі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.

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Теги: Волинь, Любешів, смерть, воїн, Сергій Луцик
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