На Волині відійшов у Вічність 46-річний захисник Сергій Луцик





Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті ЛУЦИКА СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня 2026 року", - йдеться у дописі.



21 червня захисника України поховають у рідному селі.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь знову втратила воїна, який зі зброєю в руках захищав волю та незалежність Батьківщини.Про це повідомив голова Любешівської селищної ради"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті ЛУЦИКА СЕРГІЯ ЙОСИПОВИЧА. Колишній військовослужбовець, учасник бойових дій, житель села Березичі, 1980 року народження, помер 20 червня 2026 року", - йдеться у дописі.21 червня захисника України поховають у рідному селі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.

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