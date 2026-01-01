Старший брат став прикладом для молодших: волинянка чекає з війни трьох синів. ВІДЕО





Пані Валентина – мама трьох військовослужбовців. Для жінки її сини – найбільша гордість і водночас щохвилинна тривога. Жінка розповідає, що старший син, який мав бойовий досвід, став прикладом для молодших, ідеться в сюжеті ТРК «Аверс», - пише



«Він був в АТО. І його відразу забрали через військкомат. А менші, як побачили, що старший пішов, слідом пішли удвох. Кажуть: що ми будемо сидіти? Вони собі так вирішили й пішли. Саша казав: будьте вдома, я за вас буду відстоювати. А вони: ні, що ми будемо сидіти?» – пригадує Валентина.



Поки брати тримають оборону, удома батьків підтримує донька, яка живе в сусідньому селі.



Кожен приїзд синів у відпустку – це довгоочікувана радість, яка одразу повертає Валентину в ті часи, коли сини були дітьми.



«Колись, як вони були маленькими, я думала, що буду робити з хлопцями, як вони повиростають. Я думала, що ради їм не дам. А вони… Молюся, прошу за них, щоб їх Бог оберігав. Вони мають цю дорогу пройти», – каже Валентина.



Жінка переконана, що патріотизм хлопців загартовувався під час Революції Гідності. Тоді Валентина працювала в столиці.



«Я все це бачила, була свідком тих страшних подій… Я працювала тоді в Києві, у швейцарському посольстві на Золотих Воротах. Я там проживала і все це бачила. Бачила, як розстрілювали людей, як завозили Небесну Сотню», – пригадує Валентина.



Хоч через запеклі бої хлопці приїжджають додому вкрай рідко, кожен їхній візит особливий. Валентина пригадує, як середній син під час короткої відпустки збирався назад на позиції.



«Як Міша приїжджав машиною у відпустку, то ми тушонку робили, пакували її в ящики. Сусіди допомагали, приносили солодке. Він уже казав, що не буде брати, а вони все одно приносили й запихали до машини», – каже Валентина.



Хоч сини зараз далеко на службі, батьківська хата не пустує. Валентина разом з чоловіком справляються з господарством. Доглядають подвір’я та пораються на городі, адже вірять, що хлопці невдовзі повернуться до рідної хати, де на них чекатиме затишок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній із хат села Мирне Горохівської громади батьки щодня вдивляються в екрани телефонів, чекаючи на найважливіші звістки. З початку повномасштабного вторгнення троє їхніх синів разом пішли на фронт.Пані Валентина – мама трьох військовослужбовців. Для жінки її сини – найбільша гордість і водночас щохвилинна тривога. Жінка розповідає, що старший син, який мав бойовий досвід, став прикладом для молодших, ідеться в сюжеті ТРК «Аверс», - пише ІА Волинські новини «Він був в АТО. І його відразу забрали через військкомат. А менші, як побачили, що старший пішов, слідом пішли удвох. Кажуть: що ми будемо сидіти? Вони собі так вирішили й пішли. Саша казав: будьте вдома, я за вас буду відстоювати. А вони: ні, що ми будемо сидіти?» – пригадує Валентина.Поки брати тримають оборону, удома батьків підтримує донька, яка живе в сусідньому селі.Кожен приїзд синів у відпустку – це довгоочікувана радість, яка одразу повертає Валентину в ті часи, коли сини були дітьми.«Колись, як вони були маленькими, я думала, що буду робити з хлопцями, як вони повиростають. Я думала, що ради їм не дам. А вони… Молюся, прошу за них, щоб їх Бог оберігав. Вони мають цю дорогу пройти», – каже Валентина.Жінка переконана, що патріотизм хлопців загартовувався під час Революції Гідності. Тоді Валентина працювала в столиці.«Я все це бачила, була свідком тих страшних подій… Я працювала тоді в Києві, у швейцарському посольстві на Золотих Воротах. Я там проживала і все це бачила. Бачила, як розстрілювали людей, як завозили Небесну Сотню», – пригадує Валентина.Хоч через запеклі бої хлопці приїжджають додому вкрай рідко, кожен їхній візит особливий. Валентина пригадує, як середній син під час короткої відпустки збирався назад на позиції.«Як Міша приїжджав машиною у відпустку, то ми тушонку робили, пакували її в ящики. Сусіди допомагали, приносили солодке. Він уже казав, що не буде брати, а вони все одно приносили й запихали до машини», – каже Валентина.Хоч сини зараз далеко на службі, батьківська хата не пустує. Валентина разом з чоловіком справляються з господарством. Доглядають подвір’я та пораються на городі, адже вірять, що хлопці невдовзі повернуться до рідної хати, де на них чекатиме затишок.

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