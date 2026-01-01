Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО

Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
На Волині безпілотники прикордонників зафіксували життя дикої природи Полісся.

Про це йдеться на сторінці 6 прикордонного Волинського загону.

У глибинах поліського лісу, де тиша порушується лише шелестом гілок і кроками диких жителів, прикордонники Волинського прикордонного загону під час повітряного моніторингу за допомогою БПЛА зафіксували життя дикої природи. Ці миті вдалося зберегти на унікальних світлинах, якими ділимося з вами.

В об’єктив потрапила самка лося з двома малюками, які спокійно відпочивали в густій лісовій гущавині. Поруч – козулі, які немов справжні моделі граційно позували перед камерою.
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО

Не залишилися непоміченими й допитливі лисенята – вони обережно визирали з нори, уважно стежачи за незнайомим «залізним птахом» у небі. Є тут і заєць, який спокійно відпочивав, навіть не підозрюючи, що став головним героєм кадру.
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО

Особливу ніжність додає сцена з плямистим оленятком, яке смакує материнським молоком. В хащах лісу в пошуках смачненького під корінням дерев сновигають цілі стада смугастих поросят диких кабанів.
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО

Такі кадри стають можливими завдяки сучасній системі фото- та відеомоніторингу, яку Державна прикордонна служба України впроваджує за підтримки міжнародних партнерів відповідно до європейських стандартів охорони кордону. Іноді техніка, що служить безпеці, відкриває нам і зовсім інший бік – живу та неймовірно красиву природу нашої країни.

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Теги: Волинь, прикордонники, Волинський прикордонний загін, природа
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