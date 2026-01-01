Безпілотники прикордонників на Волині зафіксували життя дикої природи Полісся. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На Волині безпілотники прикордонників зафіксували життя дикої природи Полісся.
Про це йдеться на сторінці 6 прикордонного Волинського загону.
У глибинах поліського лісу, де тиша порушується лише шелестом гілок і кроками диких жителів, прикордонники Волинського прикордонного загону під час повітряного моніторингу за допомогою БПЛА зафіксували життя дикої природи. Ці миті вдалося зберегти на унікальних світлинах, якими ділимося з вами.
В об’єктив потрапила самка лося з двома малюками, які спокійно відпочивали в густій лісовій гущавині. Поруч – козулі, які немов справжні моделі граційно позували перед камерою.
Не залишилися непоміченими й допитливі лисенята – вони обережно визирали з нори, уважно стежачи за незнайомим «залізним птахом» у небі. Є тут і заєць, який спокійно відпочивав, навіть не підозрюючи, що став головним героєм кадру.
Особливу ніжність додає сцена з плямистим оленятком, яке смакує материнським молоком. В хащах лісу в пошуках смачненького під корінням дерев сновигають цілі стада смугастих поросят диких кабанів.
Такі кадри стають можливими завдяки сучасній системі фото- та відеомоніторингу, яку Державна прикордонна служба України впроваджує за підтримки міжнародних партнерів відповідно до європейських стандартів охорони кордону. Іноді техніка, що служить безпеці, відкриває нам і зовсім інший бік – живу та неймовірно красиву природу нашої країни.
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Про це йдеться на сторінці 6 прикордонного Волинського загону.
У глибинах поліського лісу, де тиша порушується лише шелестом гілок і кроками диких жителів, прикордонники Волинського прикордонного загону під час повітряного моніторингу за допомогою БПЛА зафіксували життя дикої природи. Ці миті вдалося зберегти на унікальних світлинах, якими ділимося з вами.
В об’єктив потрапила самка лося з двома малюками, які спокійно відпочивали в густій лісовій гущавині. Поруч – козулі, які немов справжні моделі граційно позували перед камерою.
Не залишилися непоміченими й допитливі лисенята – вони обережно визирали з нори, уважно стежачи за незнайомим «залізним птахом» у небі. Є тут і заєць, який спокійно відпочивав, навіть не підозрюючи, що став головним героєм кадру.
Особливу ніжність додає сцена з плямистим оленятком, яке смакує материнським молоком. В хащах лісу в пошуках смачненького під корінням дерев сновигають цілі стада смугастих поросят диких кабанів.
Такі кадри стають можливими завдяки сучасній системі фото- та відеомоніторингу, яку Державна прикордонна служба України впроваджує за підтримки міжнародних партнерів відповідно до європейських стандартів охорони кордону. Іноді техніка, що служить безпеці, відкриває нам і зовсім інший бік – живу та неймовірно красиву природу нашої країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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