Волинський монастир став єдиним представником України у європейській програмі

Волинський монастир став єдиним представником України у європейській програмі
Жидичинський Свято-Миколаївський монастир візьме участь у престижній міжнародній програмі взаємного навчання Peer-Learning Visit "Religious heritage for inclusive and sustainable urban development.", що реалізується в межах European Heritage Hub за підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомляють на сторінці Жидичинського монастиря.

Представники обителі зазначили, що є єдиними представниками України у цій програмі.

Вже відбувся установчий вебінар та онлайн-знайомство учасників. Кожна команда презентувала об’єкт культурної спадщини, з яким працює у своїй громаді.
Волинський монастир став єдиним представником України у європейській програмі

Волиняни представили архітектурний комплекс Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря - унікального духовного, історичного та культурного осередку Волині, який сьогодні поєднує збереження спадщини, паломництво, туризм і розвиток громади.
Волинський монастир став єдиним представником України у європейській програмі

Уже 18 червня 2026 року розпочинається основна, очна, частина програми у місті Роттердам (Нідерланди). Протягом кількох днів учасники з різних країн Європи обмінюватимуться досвідом у сфері збереження, адаптації та розвитку релігійної спадщини.
Волинський монастир став єдиним представником України у європейській програмі

На учасників чекають:
вивчення передових європейських практик управління культурною та духовною спадщиною;
обмін досвідом розвитку паломницьких і культурних центрів у сучасних умовах;
пошук нових моделей, завдяки яким релігійні пам’ятки стають осередками сталого розвитку громад.

"Для нас це не лише можливість навчатися та переймати найкращі європейські практики, а й важлива місія - розповісти про український досвід збереження культурної спадщини в умовах війни та представити духовний потенціал Волині на міжнародному рівні. Попереду - нові знайомства, ідеї та інструменти, які допоможуть зробити роботу з сакральною спадщиною ще відкритою та сучасною. Стежте за нашими оновленнями - вже зовсім скоро ділитимемося враженнями та досвідом із Нідерландів", - йдеться у повідомленні на сторінці монастиря.

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Теги: Волинь, релігія, культура, Жидичин, програма, Європа
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