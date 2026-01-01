На Волині громада придбала соцпрацівниці електромотоцикл. ВІДЕО

На Волині задля покращення якості надання соціальних послуг для соціпрацівниці купили електромотоцикл.Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук."Підтримка людей, які потребують допомоги, залишається одним із пріоритетів Ратнівської громади. Саме тому ми продовжуємо створювати належні умови для роботи наших соціальних працівників. Для соціального робітника Кортеліського старостинського округу Людмили Поліводи придбано електромотоцикл. Уже понад 19 років вона опікується жителями села Височне та чотирьох віддалених хуторів, забезпечуючи соціальним супроводом людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших жителів, які потребують підтримки", - йдеться у дописі.Як розповів Віталій Бірук, новий транспорт дозволить швидше реагувати на потреби підопічних, оперативніше доставляти продукти, ліки та предмети першої необхідності, а також своєчасно надавати соціальні послуги жителям віддалених населених пунктів."Переконаний, що такі рішення сприяють підвищенню якості соціальних послуг та роблять допомогу більш доступною для тих, хто її потребує найбільше", - резюмував очільник громади.