У Криму припинили продаж палива на АЗС - видаватимуть лише держслужбам





Про це повідомив ставленик росії у Криму Сергій Аксьонов, - пише



За його словами, з 9:00 21 червня на кримських АЗС не видаватимуть паливо як за готівку, так і за талонами. Пальне зможуть отримати лише державні служби, які «забезпечують життєдіяльність і безпеку» Криму.



А в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що від сьогодні тимчасово не будуть здійснюватися перевезення через Керченську переправу — водіям великовантажного транспорту пропонують їхати через Ростов-на-Дону, Таганрог, окуповані Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.



Ізоляція Криму

Напередодні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.



Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) також говорив, що Україна може ізолювати Крим, узявши під повний контроль ключову автомагістраль «Новоросія».



Ще у травні у Криму запровадили обмеження на продаж бензину A-95 — не більш ніж 20 літрів на добу в одні руки через удари українських безпілотників по об’єктах нафтової промисловості у росії.



На тлі цього страждала і російська логістика на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також Криму — вона виявилася «частково паралізованою», оскільки ЗСУ суттєво збільшили кількість атак безпілотників по транспорту армії рф. Зокрема, українські дрони били по пропускному пункту «Джанкой» та мостах біля Чонгару — він з’єднує Крим з Херсонською областю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна влада Криму заявила, що на півострові припинили продавати паливо на автозаправних станціях — його не можна отримати ні за талони, ні за гроші.Про це повідомив ставленик росії у Криму, - пише "Громадське" За його словами, з 9:00 21 червня на кримських АЗС не видаватимуть паливо як за готівку, так і за талонами. Пальне зможуть отримати лише державні служби, які «забезпечують життєдіяльність і безпеку» Криму.А в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що від сьогодні тимчасово не будуть здійснюватися перевезення через Керченську переправу — водіям великовантажного транспорту пропонують їхати через Ростов-на-Дону, Таганрог, окуповані Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.Напередодні міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр) також говорив, що Україна може ізолювати Крим, узявши під повний контроль ключову автомагістраль «Новоросія».Ще у травні у Криму запровадили обмеження на продаж бензину A-95 — не більш ніж 20 літрів на добу в одні руки через удари українських безпілотників по об’єктах нафтової промисловості у росії.На тлі цього страждала і російська логістика на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також Криму — вона виявилася «частково паралізованою», оскільки ЗСУ суттєво збільшили кількість атак безпілотників по транспорту армії рф. Зокрема, українські дрони били по пропускному пункту «Джанкой» та мостах біля Чонгару — він з’єднує Крим з Херсонською областю.

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