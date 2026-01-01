На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду
Сьогодні, 19:19
Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та запобігли знищенню вогнем господарської споруди в селі Борохів Луцької громади.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 12:42. На місце події скеровано рятувальників міста Луцька.
За допомогою водяного ствола та підручних засобів надзвичайники о 13:04 ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню сухою рослинністю на дерев’яну господарську будівлю.
Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 12:42. На місце події скеровано рятувальників міста Луцька.
За допомогою водяного ствола та підручних засобів надзвичайники о 13:04 ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню сухою рослинністю на дерев’яну господарську будівлю.
Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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