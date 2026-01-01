На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду





Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 12:42. На місце події скеровано рятувальників міста Луцька.



За допомогою водяного ствола та підручних засобів надзвичайники о 13:04 ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню сухою рослинністю на дерев’яну господарську будівлю.



Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та запобігли знищенню вогнем господарської споруди в селі Борохів Луцької громади.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 12:42. На місце події скеровано рятувальників міста Луцька.За допомогою водяного ствола та підручних засобів надзвичайники о 13:04 ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню сухою рослинністю на дерев’яну господарську будівлю.Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію