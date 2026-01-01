На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду

На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду
Рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та запобігли знищенню вогнем господарської споруди в селі Борохів Луцької громади.

Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 12:42. На місце події скеровано рятувальників міста Луцька.

За допомогою водяного ствола та підручних засобів надзвичайники о 13:04 ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню сухою рослинністю на дерев’яну господарську будівлю.
На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду
На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду

Ймовірною причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Волинь, Борохів, Луцька громада, пожежа, ліквідація
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