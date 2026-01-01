Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на території області хмарну погоду з проясненнями у понеділок, 22 червня.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
На території області також буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
На території області також буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
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