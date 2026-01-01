Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 червня
Волинські синоптики прогнозують у Луцьку та на території області хмарну погоду з проясненнями у понеділок, 22 червня.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

На території області також буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вже активно збирають врожай молодої картоплі
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 22 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині вогонь із сухої трави ледь не перекинувся на господарську споруду
Сьогодні, 19:19
Юні актори Волинського драмтеатру здобули три перші місця на фестивалі «Луцьк — територія талантів». ВІДЕО
Сьогодні, 18:58
У Криму припинили продаж палива на АЗС - видаватимуть лише держслужбам
Сьогодні, 18:36
Медіа
відео
1/8