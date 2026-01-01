Громада на Волині віддає в оренду два комунальні ставки: подробиці
Сьогодні, 21:15
Берестечківська міська рада пропонує під оренду дві земельні ділянки водного фонду, розташовані в селі Перемиль. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб.
Аукціони тривають на сайті prozorro.sale, пишуть "Волинські новини".
Як лоти виставлено наступні земельні ділянки комунальної форми власності:
- продаж права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 5,2269 га, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, село Перемиль; кадастровий номер – 0720885401:01:001:0087;
прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах – 1,6005 га;
термін оренди – сім років;
стартова орендна плата – 15 990 грн;
- продаж права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 13,2477 га, що за адресою: Волинська область, Луцький район, село Перемиль; кадастровий номер – 0720885400:01:001:3772;
прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах – 4,2445 га;
термін оренди – сім років;
стартова орендна плата – 40 526 грн.
Як вказано, ці земельні ділянки Берестечківська міська рада виставила на торги вперше.
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Аукціони тривають на сайті prozorro.sale, пишуть "Волинські новини".
Як лоти виставлено наступні земельні ділянки комунальної форми власності:
- продаж права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 5,2269 га, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, село Перемиль; кадастровий номер – 0720885401:01:001:0087;
прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах – 1,6005 га;
термін оренди – сім років;
стартова орендна плата – 15 990 грн;
- продаж права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 13,2477 га, що за адресою: Волинська область, Луцький район, село Перемиль; кадастровий номер – 0720885400:01:001:3772;
прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах – 4,2445 га;
термін оренди – сім років;
стартова орендна плата – 40 526 грн.
Як вказано, ці земельні ділянки Берестечківська міська рада виставила на торги вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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