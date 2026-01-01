Туск дав суворе попередження через розгортання конфлікту України та Польщі





Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х, передає



«Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні — це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин», — сказав Туск.



Він додав, що у розмовах із європейськими партнерами намагається «мінімізувати втрати та знижувати напругу, але це не легке завдання».



Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».



У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вплутування польських і українських політиків у конфлікт стратегічною помилкою, від якої програють обидві сторони.Про це заявив прем’єр-міністр Польщіу соцмережі Х, передає ТСН «Втягування у конфлікт між політиками в Польщі та Україні — це стратегічна помилка, на якій обидві сторони втратять: у бізнесовому, геополітичному та репутаційному плані. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин», — сказав Туск.Він додав, що у розмовах із європейськими партнерами намагається «мінімізувати втрати та знижувати напругу, але це не легке завдання».Нагадаємо, президент Польщіоголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указпро найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

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