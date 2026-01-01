Чи очікувати магнітні бурі 22 червня: прогноз

У понеділок, 22 червня 2026 року, прогнозують слабку магнітну активність.Як повідомляють у meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2,6 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували три спалахи класу B, чотири спалахи класу C (які суттєво не впливають на Землю) та два спалахи класу M, найбільшим з яких був спалах M2,6.Зазначається, що спалахи M-класу належать до середніх за потужністю. Спалах M2,6 може спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також ймовірний слабкий сонячний радіаційний шторм.Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде переважно спокійним. Сонячна активність залишатиметься низькою з імовірністю подальших спалахів M-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.