Жовте листя на огірках: що робити, щоб врятувати врожай









Чому жовтіє листя на огірках

Огірки дуже чутливі до умов вирощування. Вони люблять тепло, регулярний полив і родючий ґрунт. Якщо рослині бракує вологи, світла або поживних речовин, листя може почати жовтіти.



Також жовтизна з’являється через різкі перепади температури, полив холодною водою, загущені посадки, грибкові хвороби або напад шкідників.



1. Неправильний полив



Одна з найчастіших причин — нестача або надлишок води. Якщо огіркам бракує вологи, листя в’яне, жовтіє і може скручуватися. Якщо води забагато, коріння починає страждати від нестачі повітря, і рослина теж жовтіє.



Огірки краще поливати регулярно, але не заливати грядку. Ґрунт має бути вологим, а не болотистим. У спеку поливати краще зранку або ввечері.



2. Полив холодною водою



Огірки не люблять холодну воду. Якщо поливати їх прямо з колодязя або шланга крижаною водою, рослина може отримати стрес. Через це листя жовтіє, ріст сповільнюється, а зав’язі можуть опадати.



Краще використовувати відстояну теплу воду. Особливо це важливо для молодих рослин і огірків у теплиці.



3. Нестача поживних речовин



Якщо огіркам бракує живлення, листя також може змінювати колір. Наприклад, коли жовтіє нижнє листя, рослині може не вистачати азоту. Якщо жовтизна з’являється по краях листків, можлива нестача калію.



У такому разі огірки можна підживити комплексним добривом для овочів або спеціальним добривом для огірків. Важливо не перевищувати дозування, бо надлишок добрив теж може нашкодити.



4. Спека і пряме сонце



У сильну спеку листя огірків може жовтіти від перегріву. Особливо часто це трапляється, якщо рослини ростуть на відкритому сонці, а ґрунт швидко пересихає.



У такі дні варто стежити за вологістю ґрунту, мульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим матеріалом, який допомагає утримувати вологу. У теплиці важливо провітрювати, щоб рослини не «запарювалися».



5. Холодні ночі та перепади температури



Огірки погано реагують на холод. Якщо вдень тепло, а вночі температура різко падає, листя може пожовтіти від стресу. Молоді рослини особливо чутливі до таких перепадів.



Якщо огірки ростуть у відкритому ґрунті, у прохолодні ночі їх можна тимчасово накривати агроволокном. У теплиці важливо не допускати різких перепадів температури й протягів.



6. Загущені посадки



Якщо огірки посаджені занадто густо, їм бракує світла і повітря. Листя всередині куща починає жовтіти, рослина гірше провітрюється, а ризик хвороб зростає.



Зайве старе або пошкоджене листя можна обережно видаляти, щоб кущ краще провітрювався. Але не варто зрізати забагато листя одразу — воно потрібне рослині для живлення.



7. Хвороби огірків



Жовті плями на листі можуть бути ознакою грибкових хвороб. Якщо плями мають неправильну форму, листя сохне, скручується або вкривається нальотом, варто уважно оглянути рослину.



Хворе листя краще прибрати, а рослини обробити відповідним засобом, дозволеним для овочевих культур. Важливо не чекати, поки проблема перейде на весь кущ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жовте листя на огірках — сигнал, що рослині щось не підходить. Причина може бути простою: нестача води, спека, холодний полив або брак поживних речовин. Але іноді пожовтіння вказує на хвороби чи шкідників, які можуть швидко зіпсувати врожай. Щоб не втратити огірки, важливо подивитися, де саме жовтіє листя і як виглядає сама рослина. ТСН.ua розповідає про причини та як з ними боротися.Чому жовтіє листя на огіркахОгірки дуже чутливі до умов вирощування. Вони люблять тепло, регулярний полив і родючий ґрунт. Якщо рослині бракує вологи, світла або поживних речовин, листя може почати жовтіти.Також жовтизна з’являється через різкі перепади температури, полив холодною водою, загущені посадки, грибкові хвороби або напад шкідників.1. Неправильний поливОдна з найчастіших причин — нестача або надлишок води. Якщо огіркам бракує вологи, листя в’яне, жовтіє і може скручуватися. Якщо води забагато, коріння починає страждати від нестачі повітря, і рослина теж жовтіє.Огірки краще поливати регулярно, але не заливати грядку. Ґрунт має бути вологим, а не болотистим. У спеку поливати краще зранку або ввечері.2. Полив холодною водоюОгірки не люблять холодну воду. Якщо поливати їх прямо з колодязя або шланга крижаною водою, рослина може отримати стрес. Через це листя жовтіє, ріст сповільнюється, а зав’язі можуть опадати.Краще використовувати відстояну теплу воду. Особливо це важливо для молодих рослин і огірків у теплиці.3. Нестача поживних речовинЯкщо огіркам бракує живлення, листя також може змінювати колір. Наприклад, коли жовтіє нижнє листя, рослині може не вистачати азоту. Якщо жовтизна з’являється по краях листків, можлива нестача калію.У такому разі огірки можна підживити комплексним добривом для овочів або спеціальним добривом для огірків. Важливо не перевищувати дозування, бо надлишок добрив теж може нашкодити.4. Спека і пряме сонцеУ сильну спеку листя огірків може жовтіти від перегріву. Особливо часто це трапляється, якщо рослини ростуть на відкритому сонці, а ґрунт швидко пересихає.У такі дні варто стежити за вологістю ґрунту, мульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим матеріалом, який допомагає утримувати вологу. У теплиці важливо провітрювати, щоб рослини не «запарювалися».5. Холодні ночі та перепади температуриОгірки погано реагують на холод. Якщо вдень тепло, а вночі температура різко падає, листя може пожовтіти від стресу. Молоді рослини особливо чутливі до таких перепадів.Якщо огірки ростуть у відкритому ґрунті, у прохолодні ночі їх можна тимчасово накривати агроволокном. У теплиці важливо не допускати різких перепадів температури й протягів.6. Загущені посадкиЯкщо огірки посаджені занадто густо, їм бракує світла і повітря. Листя всередині куща починає жовтіти, рослина гірше провітрюється, а ризик хвороб зростає.Зайве старе або пошкоджене листя можна обережно видаляти, щоб кущ краще провітрювався. Але не варто зрізати забагато листя одразу — воно потрібне рослині для живлення.7. Хвороби огірківЖовті плями на листі можуть бути ознакою грибкових хвороб. Якщо плями мають неправильну форму, листя сохне, скручується або вкривається нальотом, варто уважно оглянути рослину.Хворе листя краще прибрати, а рослини обробити відповідним засобом, дозволеним для овочевих культур. Важливо не чекати, поки проблема перейде на весь кущ.

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