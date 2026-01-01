Штрафи за перекази на картку: коли податкова може звернути увагу на ваші рахунки





Юрист Євген Буліменко пояснив у коментарі



«Якщо надходження систематичні й схожі на дохід від послуг чи торгівлі, з них мають сплачуватися ПДФО (18%) і військовий збір (5%)», — каже юрист. І зазначає, що за несплату загрожує штраф від 5% до 25% від суми боргу плюс пеня.



«Якщо ведете бізнес без реєстрації ФОП — штраф від 17 000 до 85 000 грн з можливою конфіскацією коштів», — наголошує він.



Крім того, за словами юриста, банк може заблокувати рахунок, якщо надходження перевищують 100 тис. грн на місяць, різко зросли або мають підозрілий вигляд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Регулярні перекази на картку можуть зацікавити податкову і спричинити штраф у десятки тисяч гривень.Юристпояснив у коментарі РБК-Україна , коли саме це може статися.«Якщо надходження систематичні й схожі на дохід від послуг чи торгівлі, з них мають сплачуватися ПДФО (18%) і військовий збір (5%)», — каже юрист. І зазначає, що за несплату загрожує штраф від 5% до 25% від суми боргу плюс пеня.«Якщо ведете бізнес без реєстрації ФОП — штраф від 17 000 до 85 000 грн з можливою конфіскацією коштів», — наголошує він.Крім того, за словами юриста, банк може заблокувати рахунок, якщо надходження перевищують 100 тис. грн на місяць, різко зросли або мають підозрілий вигляд.

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