На Волині поліцейські піймали за кермом 10-річного хлопчика: як покарав суд його матір





У постанові вказується, що 21 квітня близько 18 години у селі Стобихівка Камінь-Каширського району поліцейські виявили 10-річного хлопця, який керував мотоциклом Lifan без посвідчення водія і мотошолома. На матір юного порушника Ірину О. виписали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків, пишуть



Своєю чергою, поліцейський у суді пояснив, що доказом скоєння правопорушення є відеозаписи з місця події, які були зафіксовані відеокамерою, встановленою біля магазину в селі.

Також він просив застосувати до жінки найсуворіше стягнення.



Волинянка під час судового засідання провину визнала. Як розповіла, на той час вона була на заробітках, батько дитини - на роботі, і син, прийшовши зі школи, взяв мотоцикл без дозволу. Зі слів жінки, такий випадок стався вперше, з сином провела бесіду і більше такого не повториться.



Врахувавши характер вчиненого порушення, те, що жінка вперше притягується до адмінвідповідальності і не працевлаштована, суддя призначив їй 850 гривень штрафу. Також із Ірини О. стягнули 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині малолітній хлопчик взяв без дозволу мотоцикл, щоб покататися. Проте юний водій попався поліцейським і за порушення сина у суді довелося відповідати матері.У постанові вказується, що 21 квітня близько 18 години у селі Стобихівка Камінь-Каширського району поліцейські виявили 10-річного хлопця, який керував мотоциклом Lifan без посвідчення водія і мотошолома. На матір юного порушникавиписали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків, пишуть "Волинські новини" Своєю чергою, поліцейський у суді пояснив, що доказом скоєння правопорушення є відеозаписи з місця події, які були зафіксовані відеокамерою, встановленою біля магазину в селі.Також він просив застосувати до жінки найсуворіше стягнення.Волинянка під час судового засідання провину визнала. Як розповіла, на той час вона була на заробітках, батько дитини - на роботі, і син, прийшовши зі школи, взяв мотоцикл без дозволу. Зі слів жінки, такий випадок стався вперше, з сином провела бесіду і більше такого не повториться.Врахувавши характер вчиненого порушення, те, що жінка вперше притягується до адмінвідповідальності і не працевлаштована, суддя призначив їй 850 гривень штрафу. Також із Ірини О. стягнули 665 гривень судового збору.

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