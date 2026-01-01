Курс валют на 22 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,90 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,46 (+1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (-1 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 червня. Долар втратив 1 коп. Євро зріс на 1 коп. Злотий також зменшився на 1 коп.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 44,90 (-1 коп.)Курс євро1 євро — 51,46 (+1 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,07 (-1 коп.).

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