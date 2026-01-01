22 червня на Волині: гортаючи календар

22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинського історика та краєзнавця Сергія Панишка (на фото).

Також день народження святкує екс-заступниця луцького міського голови Лариса Соколовська.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

Бажаємо всього міцного здоров'я, щастя, достатку й радості від життя.

Сьогодні – річниця початку німецько-радянської війни. 22 червня 1941 року Гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Однією з перших від нападу постраждала Україна, зокрема й Волинь.

В Україні цей День закріплений відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року і має назву «День скорочення і вшанування пам'яті жертв війни в Україні».

У 2012 році в цей день у Луцьку відкрили фотовиставку, присвячену «холодній війні». Поляки показали лучанам своє бачення «холодної війни», яка зачепила Польщу з середини 1940 до початку 1990 років.

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Теги: день народження, свята, іменини
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