У Світязі в будні дні заборонили гучну музику та дискотеки
Сьогодні, 22:12
У Шацькій селищній раді зустрілися з підприємцями щодо старту сезону відпочинку на озері Світязь. Гучним дискотекам у будні дні сказали тверде «ні», а за порядком стежитимуть додаткові наряди поліції та прикордонників
Про це передає Район.Шацьк.
Як наголосили у селищній раді, черговий сезон відпочинку на Шацьких озерах стартує в непрості часи. Шацька громада розділяє біль втрати з родинами тих, хто віддав життя за Україну – на сьогодні у громаді вже понад 70 загиблих Героїв та більше 60 зниклих безвісти.
Саме тому питання моралі, воєнного стану та людської поваги стали головними темами робочої зустрічі Богдана Тимошука, секретаря селищної ради, з підприємцями, які ведуть діяльність у пляжній зоні озера Світязь.
Очільник громади чітко окреслив позицію селищної ради: бізнес має працювати, але розваги під час війни не можуть переходити межі здорового глузду та людської поваги.
Сьогодні деякі підприємці ігнорують рішення селищної ради про обмеження гучної музики і будують сцени біля бунгало з наміром влаштовувати гучні дискотеки. Богдан Тимошук нагадав присутнім, що селищна рада завжди робила й робить усе можливе для підтримки місцевих підприємців, адже сезон на Світязі дуже короткий.
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Про це передає Район.Шацьк.
Як наголосили у селищній раді, черговий сезон відпочинку на Шацьких озерах стартує в непрості часи. Шацька громада розділяє біль втрати з родинами тих, хто віддав життя за Україну – на сьогодні у громаді вже понад 70 загиблих Героїв та більше 60 зниклих безвісти.
Саме тому питання моралі, воєнного стану та людської поваги стали головними темами робочої зустрічі Богдана Тимошука, секретаря селищної ради, з підприємцями, які ведуть діяльність у пляжній зоні озера Світязь.
Очільник громади чітко окреслив позицію селищної ради: бізнес має працювати, але розваги під час війни не можуть переходити межі здорового глузду та людської поваги.
Сьогодні деякі підприємці ігнорують рішення селищної ради про обмеження гучної музики і будують сцени біля бунгало з наміром влаштовувати гучні дискотеки. Богдан Тимошук нагадав присутнім, що селищна рада завжди робила й робить усе можливе для підтримки місцевих підприємців, адже сезон на Світязі дуже короткий.
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