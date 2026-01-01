У Світязі в будні дні заборонили гучну музику та дискотеки





Про це передає



Як наголосили у селищній раді, черговий сезон відпочинку на Шацьких озерах стартує в непрості часи. Шацька громада розділяє біль втрати з родинами тих, хто віддав життя за Україну – на сьогодні у громаді вже понад 70 загиблих Героїв та більше 60 зниклих безвісти.



Саме тому питання моралі, воєнного стану та людської поваги стали головними темами робочої зустрічі Богдана Тимошука, секретаря селищної ради, з підприємцями, які ведуть діяльність у пляжній зоні озера Світязь.



Очільник громади чітко окреслив позицію селищної ради: бізнес має працювати, але розваги під час війни не можуть переходити межі здорового глузду та людської поваги.



Сьогодні деякі підприємці ігнорують рішення селищної ради про обмеження гучної музики і будують сцени біля бунгало з наміром влаштовувати гучні дискотеки. Богдан Тимошук нагадав присутнім, що селищна рада завжди робила й робить усе можливе для підтримки місцевих підприємців, адже сезон на Світязі дуже короткий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій селищній раді зустрілися з підприємцями щодо старту сезону відпочинку на озері Світязь. Гучним дискотекам у будні дні сказали тверде «ні», а за порядком стежитимуть додаткові наряди поліції та прикордонниківПро це передає Район.Шацьк Як наголосили у селищній раді, черговий сезон відпочинку на Шацьких озерах стартує в непрості часи. Шацька громада розділяє біль втрати з родинами тих, хто віддав життя за Україну – на сьогодні у громаді вже понад 70 загиблих Героїв та більше 60 зниклих безвісти.Саме тому питання моралі, воєнного стану та людської поваги стали головними темами робочої зустрічі, секретаря селищної ради, з підприємцями, які ведуть діяльність у пляжній зоні озера Світязь.Очільник громади чітко окреслив позицію селищної ради: бізнес має працювати, але розваги під час війни не можуть переходити межі здорового глузду та людської поваги.Сьогодні деякі підприємці ігнорують рішення селищної ради про обмеження гучної музики і будують сцени біля бунгало з наміром влаштовувати гучні дискотеки. Богдан Тимошук нагадав присутнім, що селищна рада завжди робила й робить усе можливе для підтримки місцевих підприємців, адже сезон на Світязі дуже короткий.

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