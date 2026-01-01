На Волині вже активно збирають врожай молодої картоплі

Некозів із Судча вже активно збирає врожай домашньої бульби, пише



Господарі, які традиційно одними з перших на Любешівщині висаджують цю культуру, цього року також не зрадили своїй звичці. Картоплю вони посадили 21 березня.



Загалом під картоплю відвели 15 соток, як завжди, надаючи перевагу сортам «Беллароза» та «Гала». Урожаю вистачає як для власних потреб, так і для продажу.



За словами господині Ольги, сезон був непростим: складні погодні умови, зокрема заморозки та похолодання, суттєво ускладнили вирощування, але картопля все ж дала добрий результат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подружжяіз Судча вже активно збирає врожай домашньої бульби, пише "Нове життя" Господарі, які традиційно одними з перших на Любешівщині висаджують цю культуру, цього року також не зрадили своїй звичці. Картоплю вони посадили 21 березня.Загалом під картоплю відвели 15 соток, як завжди, надаючи перевагу сортам «Беллароза» та «Гала». Урожаю вистачає як для власних потреб, так і для продажу.За словами господині, сезон був непростим: складні погодні умови, зокрема заморозки та похолодання, суттєво ускладнили вирощування, але картопля все ж дала добрий результат.

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